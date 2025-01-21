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Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ФОТО

First News Media17:10 - 21 / 01 / 2025
Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан - ФОТО

21 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с премьер-министром региона Иракский Курдистан Масруром Бархани.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Масрур Барзани передал главе нашего государства приветствия главы региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Нечирвану Барзани.

Масрур Барзани подчеркнул, что глава региона Иракский Курдистан очень доволен визитами в Азербайджан, в том числе посещением нашей страны во время СОР.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей между Азербайджаном и регионом Иракский Курдистан. Была отмечена важность организации взаимных визитов деловых кругов, налаживания прямых контактов между ними и проведения бизнес-форумов.

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