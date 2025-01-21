Президент Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами в результате пожара, произошедшего в отеле Grand Kartal горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Известие о гибели множества людей в результате пожара в отеле горнолыжного центра Карталкая региона Болу глубоко потрясло нас.

Разделяю Вашу скорбь в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым.

Allah rəhmət eləsin!» - говорится в послании.