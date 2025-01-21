Ильхам Алиев встретился в Давосе с Канцлером Германии

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Как сообщается на официальном сайте Преззидента АР, Канцлер Германии поинтересовался ходом расследований авиакатастрофы.

На встрече с удовлетворением говорилось о предыдущих встречах и проведенных обсуждениях между Президентом Азербайджана и Олафом Шольцем.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Канцлер заявил, что Германия поддерживает усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.