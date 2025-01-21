Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с пожаром в Турции - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с пожаром, произошедшим в отеле Grand Kartal горнолыжного центра Карталкая в провинции Болу.

"Мои соболезнования, Турция! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний хранит наши народы от всех бед и несчастий!", - говорится в публикации.



