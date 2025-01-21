Ильхам Алиев встретился в Давосе с Президентом Израиля - ФОТО

21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с Президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.

Как сообщаетcя на официальном сайте Президента АР, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем.

Ицхак Герцог с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в нашу страну.

В ходе беседы было подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере находится на хорошем уровне, высоко оценена работа совместной межправительственной комиссии.

Отмечалось, что между азербайджанцами и евреями существуют традиционные, исторические дружеские отношения, с удовлетворением было подчеркнуто, что в нашей стране созданы все условия для того, чтобы представители еврейской общины, наряду с представителями других общин, жили в атмосфере мира, спокойствия и взаимопонимания.