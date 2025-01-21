Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем Наблюдательного совета и главным исполнительным директором компании Carlsberg Group - ФОТО
21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с председателем Наблюдательного совета Carlsberg Group Хенриком Поулсеном и главным исполнительным директором компании Якобом Аарупом-Андерсеном.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
коснувшись успешной деятельности в Азербайджане возглавляемой им компании, Хенрик Поулсен выразил удовлетворение инвестиционным климатом в нашей стране, высоко оценил рамки, предоставляемые Азербайджаном иностранным инвесторам, особенно в области защиты прав собственности, выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за созданные условия.
Глава нашего государства был проинформирован о намерении Carlsberg Group повысить уровень локализации производимой в стране продукции и расширить деятельность компании в Азербайджане.
На встрече были затронуты вопросы сотрудничества с компанией Carlsberg Group.