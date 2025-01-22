Президент Гамбии направил соболезнования Ильхаму Алиеву

Президент Гамбии Адама Барроу направил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Гамбии и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с трагической гибелью людей в результате крушения принадлежащего Азербайджану самолета 25 декабря прошлого года.

Наши мысли и молитвы с семьями погибших и с теми, кто пострадал в результате этой трагедии. В эти тяжелые моменты моральная поддержка правительства Гамбии с вами.

Пусть души погибших покоятся с миром. Желаю Вам терпения в эти горестные дни».