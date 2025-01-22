Президент Гамбии направил соболезнования Ильхаму Алиеву
Президент Гамбии Адама Барроу направил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Гамбии и от себя лично с глубокой скорбью выражаю соболезнования правительству и народу Азербайджана в связи с трагической гибелью людей в результате крушения принадлежащего Азербайджану самолета 25 декабря прошлого года.
Наши мысли и молитвы с семьями погибших и с теми, кто пострадал в результате этой трагедии. В эти тяжелые моменты моральная поддержка правительства Гамбии с вами.
Пусть души погибших покоятся с миром. Желаю Вам терпения в эти горестные дни».
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