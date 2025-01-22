Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил дом супермодели Тайры Бэнкс - ВИДЕО

На телешоу Sunrise американская супермодель и актриса Тайра Бэнкс впервые открыто призналась, что её дом стал одним из тех, которые были уничтожены в пожарах, начавшихся в Лос-Анджелесе в начале января.

«Я потеряла дом», - заявила в эфире Т.Бэнкс, отметив, что ранее особо не распространялась на эту тему, так как не хотела привлекать слишком много внимания к себе.

«Мне кажется, что есть много людей, которым это внимание нужнее, поэтому я не говорила об этом, но не могу сидеть здесь и не говорить правду, что мы потеряли дом», - подчеркивает супермодель, отмечая, что узнала о потере дома, когда находилась в Австралии со своим любимым человеком.

Поскольку она с бойфрендом часто путешествуют между Америкой и Австралией, Тайра Бэнкс также отметила, что она не потеряла все свои личные вещи в огне.

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