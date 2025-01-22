Ильхам Алиев встретился с главой Конгресса христианских лидеров США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на основе обращения противоположной стороны встретился 22 января в Давосе с руководителем Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

На встрече было с удовлетворением отмечено обеспечение в Азербайджане религиозных свобод, исторически совместное проживание в условиях мира, спокойствия и гармонии представителей различных народов и религий.

Состоялся обмен мнениями относительно позитивных перспектив азербайджано-американских связей во время президентства Дональда Трампа.

Глава государства отметил, что в период администрации Байдена-Блинкена США демонстрировали предвзятый подход к Азербайджану, и в результате этого двусторонние связи оказались в кризисе.

Ильхам Алиев оценил возобновление Соединенными Штатами 907-й поправки против Азербайджана как проявление неблагодарности администрации Байдена-Блинкена.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейших связей между Азербайджаном и администрацией Трампа.