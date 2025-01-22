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Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии - ФОТО

First News Media19:59 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Хорватии - ФОТО

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем.

Андрей Пленкович поздравил главу государства с успешным проведением COP29.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Хорватии за участие в COP29. В ходе беседы было подчеркнуто, что в рамках COP29 приняты очень важные решения для продвижения глобальной климатической повестки.

Президент Азербайджана и премьер-министр Хорватии высоко оценили нынешний уровень отношений между нашими странами, особо отметили сотрудничество в энергетической сфере.

Были особо подчеркнуты роль, которую сегодня играет Азербайджан в энергетической безопасности Хорватии, экспорт нефти и газа из нашей страны в Хорватию, а также обсуждены перспективы увеличения объемов экспорта газа.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан экспортирует газ в 10 европейских стран, восемь из которых являются членами Европейского Союза. Было подчеркнуто, что Европейский Союз оценил Азербайджан как панъевропейского поставщика энергии.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах и отношений Азербайджана с Европейским Союзом, была отмечена роль межправительственной комиссии.

Премьер-министр Хорватии пригласил главу нашего государства посетить с официальным визитом его страну.

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