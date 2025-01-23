Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

23 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

Глава государства выразил соболезнования Президенту Турции в связи с трагедией, произошедшей в отеле горнолыжного курорта Карталкая в провинции Болу, в результате которой погибло множество людей, пожелал выздоровления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что 21 января направил Президенту Турции письмо с соболезнованиями по поводу трагедии.

Президент Турции выразил благодарность за внимание и соболезнования, отметив, что Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом и так будет всегда.

Во время телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по различным вопросам двусторонних отношений.