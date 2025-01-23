Расширен список сведений, относящихся к государственной тайне - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Внесены изменения в "Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне".

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, графа "Сведения, отнесенные к государственной тайне" пункта 17 части IV перечня приводится в следующей редакции:

"17. Информация, раскрывающая планы (задачи) государственного оборонного заказа, выпуск и отгрузку вооружения, военной техники и другой военной продукции (в денежном или натуральном выражении), объемы производства, производственную мощность. Информация о разработке, производстве (дислокации производства), экспорте, реализации вооружения, военной техники и другой военной продукции предприятиями (производителями), в том числе об организации их производства, экспорта, реализации, а также о связях предприятий (изготовителя) по кооперации в связи с вышеуказанными вопросами и их финансовой отчетности".