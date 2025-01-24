 Объявлены ведущие конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Объявлены ведущие конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:50 - Сегодня
Объявлены ведущие конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

69-й международный конкурс песни «Евровидение» пройдёт под руководством трёх ведущих, воплощающих конкурсный девиз «Welcome Home» (Добро пожаловать домой).

Финал, который состоится в субботу, 17 мая, в St. Jakobshalle в Базеле, проведут Хейзел Брюггер, Сандра Штудер и Мишель Хунцикер – в том же зале Х.Брюггер и С.Штудер также будут вести первый полуфинал во вторник, 13 мая, и второй полуфинал в четверг, 15 мая, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv.

Швейцарский вещатель SRG SSR отмечает, что выбор этих ведущих для «Евровидения-2025» символизирует ценности, которые определяют Швейцарию - открытость, разнообразие, многокультурность и дух единства.

Хейзел Брюггер, 31 год, – отмеченная наградами стендап-комедиантка и телеведущая. Родившись в США, она выросла недалеко от Цюриха, а сейчас живёт в регионе Дармштадта, Германия. Её фирменные черты – тонкий юмор и отличные наблюдательские способности, которые неизменно покоряют публику. Именно её в Швейцарии называют «королевой остроумия» - как голос молодого поколения, Хейзел предлагает зрителям увлекательный, остроумный и новаторский взгляд на конкурс.

Мишель Хунцикер, 47 лет, выросла в Остермундигене недалеко от Берна и является одной из самых известных швейцарских личностей на международной арене. Она – одна из самых любимых ведущих Европы, прославившаяся работой в многочисленных телешоу Германии и Италии, таких как Wetten, dass..?, Striscia la Notizia и знаменитый Festival di Sanremo, который хорошо знаком поклонникам «Евровидения». М.Хунцикер привносит в конкурс дополнительный международный колорит.

Сандра Штудер, 55 лет, начала свою карьеру в 1991 году как представительница Швейцарии на «Евровидении».

Под сценическим именем Сандра Симо она заняла 5-е место с песней Canzone Per Te. С тех пор она внесла значительный вклад в швейцарскую культуру как телеведущая, актриса и певица. Её тесная связь с конкурсом проявилась и в других ролях: она была ведущей национального отбора, официальным представителем Швейцарии и комментатором.

итайте по теме:

Молдова отказалась от участия в «Евровидении-2025»: Причины и последствия - ВИДЕО

Новое назначение в азербайджанской делегации на конкурс «Евровидение 2025» - ФОТО

Кто представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2025»? - ВИДЕО

Поделиться:
123

Актуально

Политика

Очередное доказательство шпионского характера миссии ЕС в Армении - ВИДЕО

Общество

McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников олимпиады İMEC - ...

Общество

ГЭЦ проведет очередной экзамен для водителей такси

Общество

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Lifestyle

Объявлены ведущие конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО

Молдова отказалась от участия в «Евровидении-2025»: Причины и последствия - ВИДЕО

Кино на неделю: Турецкая адаптация «Холопа» с Керемом Бюрсином и не только - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Айдан Салахова работает над памятником легендам советского и российского кино - ФОТО

Оскар Кучера отдохнул с семьёй в Шахдаге - ФОТО

HammAli посвятил трогательную песню жене: «Мое признание в любви» - ВИДЕО

Азербайджанский участник «Новой волны 2024» Анар Агаев продолжит обучение в Кембридже – ФОТО

Последние новости

Очередное доказательство шпионского характера миссии ЕС в Армении - ВИДЕО

Сегодня, 10:05

McDonald’s Azərbaycan поддержал детей шехидов и ветеранов – участников олимпиады İMEC - ФОТО

Сегодня, 09:55

Объявлены ведущие конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 09:50

Власти Сирии взяли под контроль 2 нефтяных месторождения к западу от Евфрата

Сегодня, 09:45

Уличные собаки создают угрозу для жителей одного из поселков - ВИДЕО

Сегодня, 09:40

Трамп: Иран не должен обладать ядерным оружием, иначе грозит катастрофа

Сегодня, 09:25

ГЭЦ проведет очередной экзамен для водителей такси

Сегодня, 09:10

Крупнейший айсберг в мире может врезаться в британский остров

Сегодня, 09:00

«Зеленский — не ангел». Трамп объяснил причину продолжающегося конфликта в Украине

Сегодня, 08:45

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:30

В Мьянме произошло сильное землетрясение

Сегодня, 08:15

Суд заблокировал указ Трампа об ограничении права на гражданство - СМИ

Сегодня, 00:18

ХАМАС завтра передаст Израилю список второй группы заложников

Сегодня, 00:00

Лига Европы: «Карабах» проиграл ФКСБ и потерял шансы на выход в плей-офф - ОБНОВЛЕНО

23 / 01 / 2025, 23:51

Трамп: США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть

23 / 01 / 2025, 23:20

Человек, который спас свою страну

23 / 01 / 2025, 23:04

В Геранбое 56-летний мужчина совершил самоубийство

23 / 01 / 2025, 22:20

Погиб военнослужащий азербайджанской армии

23 / 01 / 2025, 21:55

Министерство: учащиеся из русских семей испытывают определенные трудности в изучении предмета «История Азербайджана» на азербайджанском языке

23 / 01 / 2025, 21:42

Преподавание в русском секторе истории Азербайджана на госязыке будет продолжено

23 / 01 / 2025, 21:20
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50