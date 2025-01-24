Объявлены ведущие конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

69-й международный конкурс песни «Евровидение» пройдёт под руководством трёх ведущих, воплощающих конкурсный девиз «Welcome Home» (Добро пожаловать домой).

Финал, который состоится в субботу, 17 мая, в St. Jakobshalle в Базеле, проведут Хейзел Брюггер, Сандра Штудер и Мишель Хунцикер – в том же зале Х.Брюггер и С.Штудер также будут вести первый полуфинал во вторник, 13 мая, и второй полуфинал в четверг, 15 мая, сообщает 1news.az со ссылкой на Eurovision.tv.

Швейцарский вещатель SRG SSR отмечает, что выбор этих ведущих для «Евровидения-2025» символизирует ценности, которые определяют Швейцарию - открытость, разнообразие, многокультурность и дух единства.

Хейзел Брюггер, 31 год, – отмеченная наградами стендап-комедиантка и телеведущая. Родившись в США, она выросла недалеко от Цюриха, а сейчас живёт в регионе Дармштадта, Германия. Её фирменные черты – тонкий юмор и отличные наблюдательские способности, которые неизменно покоряют публику. Именно её в Швейцарии называют «королевой остроумия» - как голос молодого поколения, Хейзел предлагает зрителям увлекательный, остроумный и новаторский взгляд на конкурс.

Мишель Хунцикер, 47 лет, выросла в Остермундигене недалеко от Берна и является одной из самых известных швейцарских личностей на международной арене. Она – одна из самых любимых ведущих Европы, прославившаяся работой в многочисленных телешоу Германии и Италии, таких как Wetten, dass..?, Striscia la Notizia и знаменитый Festival di Sanremo, который хорошо знаком поклонникам «Евровидения». М.Хунцикер привносит в конкурс дополнительный международный колорит.

Сандра Штудер, 55 лет, начала свою карьеру в 1991 году как представительница Швейцарии на «Евровидении».

Под сценическим именем Сандра Симо она заняла 5-е место с песней Canzone Per Te. С тех пор она внесла значительный вклад в швейцарскую культуру как телеведущая, актриса и певица. Её тесная связь с конкурсом проявилась и в других ролях: она была ведущей национального отбора, официальным представителем Швейцарии и комментатором.

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