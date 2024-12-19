Кто представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2025»? - ВИДЕО

Предстоящий 69-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Базеле (Швейцария), благодаря победе Nemo с песней «The Code» на конкурсе в уходящем году, проходившем в Мальмё (Швеция).

В начале августа в Азербайджане начался отбор исполнителя и песни на международный песенный конкурс «Евровидение-2025» - на данный момент, по официальной информации, известно, что для участия в песенном конкурсе было зарегистрировано 154 песенные заявки, по сравнению с прошлым годом доля заявок от азербайджанских музыкантов возросла с 43% до 49%.

По предположению PrimeTime.az, Азербайджан на конкурсе в Базеле может представить один из трех исполнителей – Натаван Хабиби, Мурад Ариф и Мехин Гумбатова; сообщается, что именно среди них азербайджанская делегация выбирает будущего представителя страны на международном песенном конкурсе.

В свою очередь, глава делегации Азербайджана на «Евровидении 2025» Нурлана Джафарова у себя в Instagram Stories сделала заявление по поводу распространившейся информации о тройке возможных участников, отметив следующее: «Будьте уверены, что важная информация будет своевременно и правильно донесена до вас через страницу @ictimaieurovision или мной».

Отметим, что ранее в социальных сетях также активно обсуждалось возможное участие Айсель Теймурзаде (Адыгезалзаде) в конкурсе «Евровидение 2025» - напомним, что в 2009 году певица в дуэте с Арашем заняла с песней «Always» третье место на конкурсе в Москве.

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