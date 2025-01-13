Новое назначение в азербайджанской делегации на конкурс «Евровидение 2025» - ФОТО

Определился руководитель медиа в рамках азербайджанской делегации на международный песенный конкурс «Евровидение 2025».

«Мы с гордостью объявляем о назначении Тураба Теймурова новым руководителем медиа! Имея более 10 лет опыта в Формуле 1 и других крупных проектах, он привносит новые знания и подходы. Готовьтесь к большим обновлениям в ближайшем будущем!» - сообщается на странице @ictimaieurovision в социальной сети Instagram.

Отметим, что в октябре стало известно о том, что новым руководителем делегации стала известная ведущая Нурлана Джафарова – именно она занимала ранее позицию, на которую назначен Т.Теймуров.

Напомним, что предстоящий 69-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Базеле (Швейцария), благодаря победе Nemo с песней «The Code» на конкурсе в прошлом году, проходившем в Мальмё (Швеция).

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