«Милан» объявил о подписании контракта с Кайлом Уокером

Итальянский "Милан" арендовал английского защитника и капитана "Манчестер Сити" Кайла Уокера.

Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение включает в себя опцию выкупа за €5 млн. "Манчестер Сити" включил в контракт пункт о проценте с дальнейшей перепродажи футболиста.

Уокеру 34 года, он выступает за "Манчестер Сити" с сезона-2017/18. Игрок провел за команду 319 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 23 результативные передачи. Уокер является шестикратным чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити", также он дважды побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, четырежды - в Кубке лиги. Вместе с клубом защитник становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В составе сборной Англии Уокер провел 93 матча, в которых забил 1 гол и сделал 10 результативных передач. Вместе с национальной командой он дважды выходил в финал чемпионатов Европы.

"Милан" идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко в 20 играх. Свой следующий матч команда проведет 26 января дома против "Пармы".