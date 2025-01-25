Талибы запретили студентам учиться в России

Министерство высшего образования Афганистана сообщило, что 500 афганским студентам выезжать на обучение в Россию.

Об этом пишет издание «Хашт-е Собх». В статье отмечается, что запрет на выезд из страны получили не только афганистанские женщины, но и мужчины-студенты.

«За последние три года талибы* не только лишили афганских девочек и женщин всех аспектов социальной, образовательной и академической жизни, но и ввели множество ограничений для мужчин. Группировка помешала сотням студентов выехать в Россию», — говорится в оппозиционном движению Талибан* изданию.

Также в статье отмечается, что талибы* утверждают, что мужчины-студенты уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются коммунистами. Основной причиной на запрет выезда указывается именно «искажение убеждений, которые узаконены в Афганистане».

Источник: kp.ru