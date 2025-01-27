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Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

First News Media15:25 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост главы Беларуси.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Ваша уверенная победа на выборах является проявлением высокого доверия к Вам и поддержки белорусским народом Вашего последовательного курса, направленного на укрепление государственности и верховенства права, повышение благосостояния населения страны, реализацию демократических преобразований во всех сферах общественной жизни.

Уверен, что наши совместные усилия будут и впредь способствовать укреплению и расширению традиционных отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, развитию взаимовыгодного сотрудничества на благо наших народов и стран», - говорится в послании.

Ильхам Алиев пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности на благо белорусского народа.

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