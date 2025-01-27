В Азербайджане повышены ежемесячные должностные оклады сотрудников со специальным званием МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о повышении ежемесячных должностных окладов сотрудников со специальным званием Министерства внутренних дел (МВД) АР.

В целях усиления социальной защиты сотрудников со специальным званием МВД, глава государства постановил повысить ежемесячные должностные оклады сотрудников со специальным званием МВД АР в среднем на 10%.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа, министерствам внутренних дел и финансов - принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из Указа.

Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.