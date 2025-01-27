Ильхам Алиев подписал Указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) АР.

Глава государства постановил, в целях усиления социальной защиты военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск МВД АР, повысить ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Главного управления Внутренних войск МВД АР в среднем на 10%

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа. министерствам внутренних дел и финансов - принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из Указа.

Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.