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Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы безопасности Президента АР

First News Media18:16 - Сегодня
Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы безопасности Президента АР

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Службы безопасности Президента АР.

Глава государства постановил, в целях усиления социальной защиты военнослужащих действительной военной службы Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики, повысить ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики в среднем на 10%.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа, Службе безопасности Президента Азербайджанской Республики и Министерству финансов - принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.

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