Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы внешней разведки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.

Глава государства постановил, в целях усиления социальной защиты военнослужащих действительной военной службы Службы внешней разведки АР, повысить ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы внешней разведки Азербайджанской Республики в среднем на 10%.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа, Службе внешней разведки и Министерству финансов - принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.