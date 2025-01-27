Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы государственной безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Глава государства постановил, в целях усиления социальной защиты военнослужащих действительной военной службы Службы государственной безопасности АР, повысить ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Службы государственной безопасности АР в среднем на 10%.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа. Службе государственной безопасности и Министерству финансов - принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.