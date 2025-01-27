Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о повышении ежемесячных должностных окладов сотрудников со специальным званием Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики.

Глава государства постановил, в целях усиления социальной защиты сотрудников со специальным званием Государственной миграционной службы АР, повысить ежемесячные должностные оклады сотрудников со специальным званием Государственной миграционной службы АР в среднем на 10%.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа, Государственной миграционной службе и Министерству финансов - принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.