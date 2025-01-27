Повышены ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих действительной военной службы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу АР.

Глава государства постановил, в целях усиления социальной защиты военнослужащих действительной военной службы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу АР, ежемесячные должностные оклады военнослужащих действительной военной службы Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу АР повысить в среднем на 10%.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа, Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу и Министерству финансов - принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.