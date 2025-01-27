Повышена зарплата не являющихся госслужащими гражданских работников ряда госорганов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячных тарифных (должностных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников некоторых государственных органов.

Cогласно указу, ежемесячные тарифные (должностные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских работников следующих государственных органов, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики (за исключением работников, получающих заработную плату на основе Единой тарифной сетки), повышаются в среднем на 10 процентов

Это следующие государственные органы:

Министерство обороны Азербайджанской Республики;

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики;

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики;

Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики;

Главное управление Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;

Пенитенциарная служба и Главное медицинское управление министерства юстиции Азербайджанской Республики;

Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики;

Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики;

Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики;

Служба внешней разведки Азербайджанской Республики;

Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики;

Служба безопасности Президента Азербайджанской Республики;

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики;

Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.

Ежемесячные тарифные (должностные) оклады не являющихся государственными служащими гражданских работников государственных органов, предусмотренных в пунктах 1.1–1.6 настоящего указа, чья заработная плата регулируется на основе Единой тарифной сетки, устанавливаются в размере в соответствии с Единой тарифной сеткой, действующей для сфер, финансируемых из государственного бюджета.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Государственные органы, предусмотренные в пунктах 1.1-1.14 настоящего указа, и министерство финансов Азербайджанской Республики должны принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего указа.

Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.