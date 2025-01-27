Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словении в Баку - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января принял верительные грамоты новоназначенного посла Словении в нашей стране Горазда Ренчела.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Посол вручил главе государства cвои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Горазд Ренчел в первую очередь передал главе государства поздравления с успешным проведением СОР29 и достигнутыми успехами.

Выразив признательность за поздравления, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, несмотря на сжатые сроки, отведенные на подготовку к конференции, Азербайджан успешно организовал это мероприятие. Он с удовлетворением отметил, что COP29 является самым крупным международным мероприятием, когда-либо проводившимся в нашей стране. Высоко оценив активное участие Словении в конференции, глава государства коснулся важности достижения консенсуса между большим числом стран, представленных на СОР29, подчеркнул, что в рамках мероприятия были достигнуты эффективные результаты для продвижения международной климатической повестки дня.

Отметив, что двусторонние отношения имеют хорошую историю, Президент Ильхам Алиев вспомнил взаимные визиты глав государств двух стран, с удовлетворением отметил, что в ходе этих визитов состоялись продуктивные обсуждения по различным направлениям. Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет укрепляться и впредь.

На встрече была выражена надежда на динамичное развитие политического диалога между Азербайджаном и Словенией, было сообщено, что в ближайшее время между министрами иностранных дел двух стран состоятся политические консультации, а также пройдет заседание рабочей группы по вопросам экономического сотрудничества. Отмечалось, что будут организованы взаимные визиты на высоком уровне.

Посол подчеркнул, что Азербайджан является страной, играющей важную роль в регионе Южного Кавказа, а также в Транскаспийском транспортном коридоре.

В ходе беседы было затронуто развитие сотрудничества между Азербайджаном и Словенией в энергетической сфере, поставки азербайджанского газа на словенский рынок были расценены как важный шаг в развитии двусторонних связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.