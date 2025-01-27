Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января позвонил Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.

Глава Азербайджанского государства поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси, пожелал ему успехов в деятельности.

Президент Александр Лукашенко поблагодарил Президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии по восходящей дружественных и партнерских отношений между двумя странами, провели обмен мнениями вокруг перспектив двустороннего сотрудничества.