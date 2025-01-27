Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с переизбранием
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января позвонил Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.
Глава Азербайджанского государства поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси, пожелал ему успехов в деятельности.
Президент Александр Лукашенко поблагодарил Президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравления.
Главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии по восходящей дружественных и партнерских отношений между двумя странами, провели обмен мнениями вокруг перспектив двустороннего сотрудничества.
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