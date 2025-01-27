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Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Гвинеи - ФОТО

First News Media12:32 - Сегодня
Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Гвинеи - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января принял верительные грамоты новоназначенного посла Гвинеи в нашей стране Умара Канде.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Выразив надежду на успешное развитие политических и экономических связей, глава государства отметил, что наши страны активно и успешно сотрудничают в ряде международных организаций, в том числе в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения. Он высказал уверенность, что основанные на взаимной поддержке двусторонние отношения будут развиваться и впредь. Президент Ильхам Алиев также отметил необходимость определения привлекательных направлений сотрудничества.

Напомнив, что в Азербайджане обучается большое число студентов из Африки, глава государства сказал, что в нашей стране действуют стипендиальные программы для студентов из государств-членов Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, которыми могут воспользоваться и гвинейские студенты.

Отметив, что Азербайджан поделился с рядом стран опытом служб ASAN и DOST, Президент Ильхам Алиев сказал, что имеются возможности для сотрудничества в этой сфере и с Гвинеей.

Выразив признательность за добрые слова, посол в первую очередь передал главе нашего государства приветствия Президента Гвинейской Республики Мамади Думбуи.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Гвинеи.

Посол Умар Канде от имени Президента Гвинеи и от имени своей страны выразил соболезнования Президенту и народу Азербайджана в связи с авиакатастрофой.

Умар Канде сказал, что Гвинея заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в различных областях, и выразил надежду на налаживание стратегического партнерства с нашей страной. Он отметил, что это, в свою очередь, послужит выдвижению совместных инициатив, в частности в ООН, Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения. Выразив удовлетворение отношениями в рамках международных организаций, посол подчеркнул наличие хороших возможностей для сотрудничества между нашими странами в сферах образования, горнодобывающей промышленности, электронного правительства.

В ходе беседы была отмечена важность установления прямых связей с профильными экономическими структурами нашей страны, изучения перспектив экономического сотрудничества и обмена делегациями в сфере экономики для его развития.

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