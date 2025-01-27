Ильхам Алиев принял соучредителя и члена правления Израильского экономического форума - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 января принял соучредителя и члена правления Израильского экономического форума Джонатана Миснера.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

Глава государства подчеркнул, что в Азербайджане, как это было на протяжении всей истории, представители различных религий и конфессий, в том числе еврейской общины, и сегодня живут в дружбе, мире и гармонии. Президент Ильхам Алиев отметил, что это не только образ жизни нашего народа, но и неотъемлемая часть политики, проводимой Азербайджанским государством.

Глава государства сказал, что Азербайджан, исходя из собственного опыта, играет важную роль в продвижении межрелигиозного и межкультурного диалога на глобальном уровне, и будет продолжать способствовать этому.

Гости выразили признательность главе государства за условия, созданные для того, чтобы представители еврейской общины исторически жили в Азербайджане в атмосфере мира.

Было отмечено, что в рамках своего визита в нашу страну гости также посетят Губинский район, где на месте ознакомятся с условиями жизни еврейской общины.

Сообщив, что они посетили также освобожденные от оккупации земли Азербайджана, гости отметили, что строительно-восстановительные работы, проведенные на этих территориях за короткий промежуток времени, произвели на них больше впечатление.

Отметив, что в рамках этого визита в нашу страну приехало много еврейских бизнесменов из разных стран мира, гости подчеркнули, что Азербайджан является страной, привлекательной для бизнеса и инвестиций, обсудили перспективы сотрудничества в этой сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-израильских и азербайджано-американских отношений.