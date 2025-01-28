Стало известно, в каком полуфинале Азербайджан выступит на «Евровидении-2025» - ФОТО - ВИДЕО

Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2025» состоялась в Базеле, одновременно с церемонией передачи обязанностей по проведению конкурса от Мальме швейцарским организатором.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт «Евровидения», Азербайджан на конкурсе в 2024 году выступит во второй части первого полуфинала, который состоится 13 мая в шведском городе Мальме.

Порядковый номер выступления Азербайджана станет известен ближе к проведению конкурса - отметим, что представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2024» пока не определен.

Также в первом конкурсном полуфинале «Евровидения 2025» помимо Азербайджана примут участие следующие страны – Эстония, Исландия, Польша, Португалия, Словения, Швеция, Украина, Албания, Бельгия, Хорватия, Кипр, Нидерланды, Норвегия и Сан-Марино.

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