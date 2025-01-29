Раскрыта серия краж в Хазарском районе

Задержаны лица, совершавшие кражи из домов и автомобилей в Хазарском районе.

В полицию поступило сообщение о краже 1800 манатов из автомобиля марки Chevrolet в Хазарском районе, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи С.Эминов. В ходе расследования также было установлено, что он похитил бытовую технику, строительные материалы, ремонтные инструменты и электрические кабели на общую сумму 11 250 манатов из нескольких домов, расположенных на территории района.

Кроме того, была раскрыта еще одна кража, совершенная аналогичным способом. В поселке Бина был задержан ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками, П.Талыбов. Его подозревают в краже мобильного телефона, куртки и других вещей из автомобиля Toyota.

В ходе расследования также выяснилось, что задержанный похищал деньги, бытовую технику и видеорегистраторы из нескольких автомобилей.

В настоящее время по обоим фактам ведется расследование.