РФ видит хороший прогресс в вопросе делимитации армяно-азербайджанской границы – Оверчук

Москва отмечает хороший прогресс в вопросе делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

16 января по итогам новой встречи комиссий под руководством вице-премьеров Армении и Азербайджана – Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева – стороны определили новый участок для делимитации границы. Они согласились начать комплекс работ по делимитации госграницы с северного участка – с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии, и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Армении и Азербайджана с Ираном.

Как отметил Оверчук, Россия приветствует договоренности Армении и Азербайджана приступить к процессу делимитации и демаркации, начиная от стыка границ двух стран с Грузией в сторону юга.

«Достигнут очень большой, хороший прогресс. Часть границы была делимитирована и демаркирована. Они (вице-премьеры Армении и Азербайджана – Мгер Григорян и Шахин Мустафаев – ред.), насколько мне известно, недавно встречались, договорились о начале процесса делимитации и демаркации, будут двигаться с севера на юг, от стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии, и пойдут вниз», – сказал вице-премьер РФ.

По словам Оверчука, Москва всегда приветствовала такого рода контакты и совместную работу, потому что она, с точки зрения вице-премьера РФ, несомненно, будет способствовать стабильности в регионе.

Говоря о трехсторонней группе России, Армении и Азербайджана по урегулированию в регионе, он отметил, что формального решения о прекращении работы не принималось.

«Формально ее никто не прекращал. Периодически мы общаемся на эту тему, но не в трехстороннем формате, а, как говорится, один на один», – сказал вице-премьер РФ.

Он отметил, что между его коллегами из Армении и Азербайджана - Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым - установлен «очень хороший рабочий контакт».

«Это уже очень большой результат. Насколько нам известно, это – единственный такого рода контакт, который сейчас существует между данными странами. Учитывая, что между ними нет пока дипломатических отношений, не подписан мирный договор», – отметил Оверчук.

В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран. Основной целью рабочей группы было налаживание транспортных и экономических связей в регионе. Председателем группы со стороны России выступает Оверчук.

Источник: Интерфакс