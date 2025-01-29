Стало известно, когда будет назван представитель Азербайджана на «Евровидении 2025»

28 января в Базеле состоялась жеребьевка полуфиналов «Евровидения 2025», по результатам которой стало известно, что Азербайджан на конкурсе выступит во второй части первого полуфинала, который состоится 13 мая.

Вслед за данной новостью глава азербайджанской делегации на «Евровидении» Нурлана Джафарова сделала в социальных сетях заявление, связанное с представителем Азербайджана на конкурсе.

По словам Н.Джафаровой, вскоре будет положен конец всем слухам, связанным с тем, кто представит Азербайджан в Базеле: «Мы планируем назвать имя представителя нашей страны на «Евровидении 2025» до 10 февраля. В феврале также будет презентована и азербайджанская конкурсная песня вместе со снятым на нее видеоклипом».

Нурлана Джафарова подчеркнула, что азербайджанская делегация усердно работает на самом сложном этапе с большим энтузиазмом и энергией, отметив, что ждет от азербайджанских поклонников конкурса поддержку, а не негатив.

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