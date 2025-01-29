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Филипп Киркоров вновь исполнил песню из репертуара Эйюба Ягубова – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:09 - Сегодня
Филипп Киркоров вновь исполнил песню из репертуара Эйюба Ягубова – ВИДЕО

Российский Telegram-канал Shot опубликовал видео выступления народного артиста РФ Филиппа Киркорова, в ходе которого король российского шоу-бизнеса исполняет абсолютный хит из репертуара народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова «Kim bilir» (музыка и слова Эльчина Иманова).

Отмечается, что видео было снято на еврейской свадьбе в Нью-Йорке, прошедшей на одной из самых крупных свадебных площадок города Da Mikele Illagio.

Напомним, что Филипп Киркоров включил песню «Kim bilir» в свой репертуар много лет назад и периодически исполняет ее как на частных мероприятиях, так и на сольных концертах – в 2016 году песня прозвучала на его концерте в Crystal Hall и была встречена бакинской публикой на ура.

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