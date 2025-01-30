Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по улучшению транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы

Утверждена Государственная программа на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территорий.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено осуществлять координацию и контроль за исполнением мер, предусмотренных Государственной программой, раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении предусмотренных в ней мер, решить другие вопросы, вытекающие из этого документа.

Мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Кабинета министров.

В целях финансирования мероприятий, предусмотренных Государственной программой, министерство финансов и министерство экономики должны ежегодно принимать соответствующие меры для выделения необходимых финансовых средств в процессе составления государственного бюджета Азербайджанской Республики, государственных инвестиционных программ.