Окна возможностей: Баку, Анкара и Ташкент дают свой ответ на вызовы нового миропорядка

Инициировав формирование ряда стратегических многосторонних форматов регионального сотрудничества, Азербайджан перекроил энергетическую и транспортную карты огромной евразийской географии.

Один из основных сегодняшних приоритетов - углубление сотрудничества с тюркскими государствами, приводит к созданию новых потенциально эффективных форматов взаимодействия. В частности, в рамках поступательно усиливающейся Организации тюркских государств (ОТГ). партнерство под эгидой которой, при нынешней распадающейся системе международных отношений, можно считать образцовым.

Один из таких форматов, Азербайджан-Турция-Узбекистан, собрал министров иностранных дел, экономики/торговли и транспорта 29 января в Анкаре для обсуждения вопросов регионального сотрудничества в торговой, экономической и инвестиционной, транспортной и коммуникационной сферах.

В их числе уместно отметить стратегические проекты развития региональных транспортных сетей, в том числе, объединяющие регионы Каспийского, Черного и Средиземного морей. Крайне важное значение ив этом контексте имеют инициативы Среднего коридора, цифрового Шелкового пути, экспорта зеленой энергии.

«Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана открыло возможности для экономического сотрудничества на широком географическом пространстве. Сегодня предпринимаются шаги по формированию новой артерии Среднего коридора между Востоком и Западом, пролегающей через освобожденные от оккупации земли Азербайджана. Этот маршрут имеет большие перспективы», - заявил на встрече глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Сделав акцент на развитие отношений Азербайджана с Турцией и Узбекистаном в плоскости стратегического партнерства, министр отметил серьезные шаги сторон в направлении реализации новых трехсторонних проектов. Одним из потенциально значимых направлений сотрудничества с Турцией и Узбекистаном он назвал область возобновляемых источников энергии, коснувшись также транзитно-логистического потенциала путей, пролегающих через три страны.

«Нам представилась возможность обсудить тему Среднего коридора, в том числе расширения пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с одного до 5 млн тонн в год и Бакинского международного морского торгового порта с 5 до 25 млн тонн. В целом, Каспийский регион обладает большими возможностями с точки зрения грузоперевозок», - сказал Дж.Байрамов.

Эту позицию поддержал глава МИД Турции Хакан Фидан, назвав расширение трехсторонних связей в сферах транспорта и логистики особо значимым для сотрудничества, в том числе, с призмы долгосрочных целей ОТГ.

«На сегодняшний день наибольшая доля мировой торговли приходится на страны Европы и Азии. Турция, Азербайджан и Узбекистан расположены на маршрутах важных торговых путей. На фоне последствий пандемии и войны в Украине значимость Среднего коридора возрастает. Именно этот маршрут является самым безопасным и экономически выгодным путем поставок между Европой и Азией. Поэтому особенно важны совместные шаги по развитию транспортного коридора, пролегающего через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию», - сказал Х.Фидан.

По его словам, Средний коридор стратегически значим и для развития сотрудничества в тюркском мире: «Процессы последних лет доказали, что этот маршрут - самая безопасная и экономически выгодная артерия торговли между Азией и Европой».

Со своей стороны, глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов указал на «окна новых возможностей», которые открывает трехстороннее сотрудничество Баку, Анкары и Ташкента. «Взаимодействие наших государств в последние годы достигло невиданного уровня. Наметилась динамика, определяются новые направления сотрудничества, сближаются позиции во внешнеполитической сфере», - сказал министр.

Стоит отметить и то, что с учетом нынешней ситуации в мире, Азербайджан, Турция и Узбекистан идут еще дальше, нацеливаясь на охват важными инициативами еще более широкой географии.

С этой призмы чрезвычайно интересный аспект представляет обсуждение министрами вопросов социально-экономической поддержки Афганистана и развития проекта Трансафганской железной дороги.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов коснулся этой темы в контексте общего видения сторон вопросов обеспечения мира, безопасности и развития не только в регионе, но и на более обширной географии.

На недопустимость изоляции Афганистана указал и глава МИД Турции Хакан Фидан.

За скорейший ввод в эксплуатацию Трансафганской железной дороги высказался узбекский министр, по мнению которого, это станет мощным стимулом для торговли между Центральной и Южной Азией, и окажет положительное воздействие на мировую торговлю в целом.

Все эти инициативы и планы нашли отражение в принятой по итогам трехстороннего заседания Анкарской декларации. В то же время, документ не ограничивается исключительно экономической составляющей. В нем также подчеркнута приверженность сторон к поддержке суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Турции, Азербайджана и Узбекистана, незыблемости норм и принципов международного права и Устава ООН. Подчеркивается решимость к поддержке совместных шагов по предотвращению попыток нанесения ущерба суверенитету и территориальной целостности трех стран, а также значимость сотрудничества в региональной и международной плоскости в свете общих интересов и приоритетов. Анкара, Баку и Ташкент нацелены на дальнейшие шаги по развитию тесного стратегического партнерства и сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия и уважения

В декларации также выражена высокая оценка роли Азербайджана в рамках председательства на СОР29 и в СВМДА. Подчеркнуто значение формирования единой позиции в рамках ОТГ в связи с безопасностью и развитием Афганистана, играющего важную роль в обеспечении безопасности Центральной Азии, сохранения достигнутого прекращения огня в секторе Газа, разрешения израильско-палестинского конфликта на Ближнем Востоке на основе «принципа двух государств».

Если говорить об экономической части документа, то согласно нему, стороны выразили готовность к поощрению и реализации совместных проектов в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, логистики, цифровизации и связи, экологии и борьбы с изменением климата. Отмечена важность полного использования имеющегося потенциала в этих сферах.

Также стороны настроены и на повышение эффективности и конкурентоспособности сотрудничества в рамках ОТГ, в частности в использовании потенциала Среднего коридора.

В свете этого, отмечается необходимость реализации новых проектов, вносящих вклад в увеличение потенциала и конкурентоспособности Среднего коридора.

Показательно, что данному проекту в декларации уделяется особое внимание как играющему важную роль в росте транзитного потенциала Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Указана также необходимость укрепления партнерства в рамках программы транспортного коридора TRACECA, что важно в контексте раскрытия большого транзитного потенциала трех стран. В данной связи выражена полная поддержка дальнейшему развитию таких проектов, как железная дорога Баку – Тбилиси – Карс и Бакинский международной морской торговый порт.

Выражено удовлетворение принятием Плана действий, нацеленного на углубление сотрудничества в транспортной сфере, укрепление региональных связей и устойчивости транспортных систем.

Отдельное внимание в Анкарской декларации уделено теме восстановления Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана. Отмечена значимость усилий, способствующих безопасному и достойному возвращению людей на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Подчеркнуто внимание к инвестиционным проектам, реализуемым в этих экономических районах нашей страны. Также подчеркивается важность содействия работам по реконструкции и гуманитарному разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Таким образом, Баку, Анкара и Ташкент придерживаются общих взглядов на вопросы обеспечения мира, безопасности и развития на широкой географии. Это особенно важно на фоне роста напряженности на глобальном уровне. Как видно, действующие международные институты, к сожалению, не в силах решать проблемы и кризисы. Это существенно повышает значимость солидарности и единства в рамках многостороннего сотрудничества.

С этой точки зрения примером могут служить региональные форматы с участием Азербайджана, результаты деятельности которых говорят сами за себя, внося значительный вклад в мир, стабильность и процветание как в нашем регионе, так и далеко за его пределами.