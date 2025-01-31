В Азербайджане группе молодежи предоставлены Президентские премии

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о предоставлении Президентских премий для молодежи за 2025 год.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно Распоряжению, Президентские премии для молодежи 2025 года присуждены лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, социальной и социально направленной деятельности, инноваций и предпринимательства.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.