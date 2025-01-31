Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол награжден орденом «Достлуг».

Соответствующее Распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Бирол удостоен этой награды за поддержку председательства Азербайджанской Республики на 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и эффективное сотрудничество в продвижении инициатив по глобальным изменениям климата.