Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии - ФОТО

1 февраля под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала были утверждены протоколы заседаний комиссии, состоявшихся 21 и 30 января.

Затем были рассмотрены обращения, поступившие в ЦИК в связи с муниципальными выборами, состоявшимися 29 января 2025 года.

На заседании, ход которого широко освещался представителями СМИ, была предоставлена информация об обращениях. Затем по итогам обсуждений членов комиссии были приняты соответствующие решения по обращениям, которые были рассмотрены оперативно, в сроки и порядке, предусмотренным законодательством, в целях более эффективного обеспечения избирательных прав граждан.

На заседании Центральной избирательной комиссии также были рассмотрены текущие вопросы.