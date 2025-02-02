Мехрибан Алиева поздравила молодежь Азербайджана с праздником - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с Днем молодежи.

Как сообщает 1news.az, в публикации говорится: «Пусть каждый наш молодой человек своим умом, знаниями, умениями, победами и достижениями всегда вызывает гордость у нашего народа!». «Пусть каждый наш молодой человек своим умом, знаниями, умениями, победами и достижениями всегда вызывает гордость у нашего народа!»