Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли.

Глава государства поручил Министерству культуры совместно с Министерством науки и образования и Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 140-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.