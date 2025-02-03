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Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли

First News Media16:13 - Сегодня
Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 140-летнего юбилея Узеира Гаджибейли.

Глава государства поручил Министерству культуры совместно с Министерством науки и образования и Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 140-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.

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