Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон «О разминировании».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Закон, состоящий из трех глав и 14 статей, будет регулировать организацию и проведение противоминной деятельности в Азербайджане.

При этом документ не распространяется на противоминную деятельность Вооруженных сил Азербайджана, направленную на обеспечение безопасности и обороны страны.

Напомним, парламент принял данный закон в третьем чтении в декабре прошлого года.