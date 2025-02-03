Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон «О разминировании»
Президент Ильхам Алиев утвердил новый закон «О разминировании».
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Закон, состоящий из трех глав и 14 статей, будет регулировать организацию и проведение противоминной деятельности в Азербайджане.
При этом документ не распространяется на противоминную деятельность Вооруженных сил Азербайджана, направленную на обеспечение безопасности и обороны страны.
Напомним, парламент принял данный закон в третьем чтении в декабре прошлого года.
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