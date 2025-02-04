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Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее «Вэтэн» после реконструкции - ФОТО

First News Media14:10 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее «Вэтэн» после реконструкции - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в спортивном лицее «Вэтэн» имени Тарлана Гейбатова в городе Баку после проведенной реконструкции.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в лицее.

Было отмечено, что спортивный лицей «Вэтэн», носящий имя шехида Первой Карабахской войны Тарлана Гейбатова, создан в 2022 году на базе средней школы номер 126. Работы по реконструкции, проведенные за счет государственных капиталовложений в лицее на 600 ученических мест, были завершены в декабре 2024 года.

В капитально отремонтированном учебном корпусе лицея имеются 22 классные комнаты, которые оснащены необходимыми учебными пособиями. В этом корпусе размещаются химическая, физическая, биологическая лаборатории, кабинеты информатики и допризывной военной подготовки, библиотека, актовый зал на 240 мест, административные и подсобные помещения. Интернет-связь, мебель, инвентарь и другое необходимое оборудование отвечают современным требованиям.

В спортивном корпусе учебного заведения капитально отремонтированы универсальный зал (для баскетбола, волейбола, гимнастики, фехтования и др.) и зал борьбы. Кроме того, реконструированы тренажерный зал, зал дзюдо, кабинет физиотерапии, зал спортивной реабилитации, паровая комната и подсобные помещения.

В рамках проекта капитально отремонтировано и общежитие на 100 мест. Столовая лицея рассчитана на 220 человек. Кухня, прачечная и другие подсобные помещения также оснащены самым современным оборудованием.

Отметим, что в реконструированном лицее обучение проводится в V–XI классах. Обучением и воспитанием учащихся занимаются около 60 учителей.

Предусмотрено предоставлять общежитие занимающимся профессиональным спортом учащимся, приезжающим из регионов. В лицее также будет обеспечено питание этих спортсменов в соответствии с их ежедневным рационом.

Во дворе учебного заведения проведены масштабные работы по благоустройству.

В современном мире будущее каждой страны, в том числе и Азербайджана, определяется уровнем образования. Принимаемые в нашей стране в последние годы меры по развитию сферы образования дают основание говорить о том, что Азербайджан хочет видеть свое будущее более надежным и уверенным. Кроме того, Азербайджан, находящийся в центре внимания всего мира благодаря своим богатым природным ресурсам, рационально использует доходы от этих ресурсов, направляя их на дальнейшее развитие человеческого капитала.

Условия, созданные в спортивном лицее «Вэтэн», подтверждают, что благодаря вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева реформы в сфере образования успешно продолжаются. Меры по строительству новых, капитальному ремонту и реконструкции имеющихся школ в столице и регионах реализуются в соответствии с намеченными планами. Все это, в первую очередь, открывает возможности для того, чтобы учащиеся получали качественное образование, глубже овладевали знаниями.

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