Американцы в социальных сетях активно обсуждают тему основательной реорганизации Агентства США по международному развитию (USAID), превратившегося, по мнению многих из них, в бесконтрольную структуру, разбазаривающую деньги американских налогоплательщиков. Большинство из них выступает даже за полную ликвидацию USAID как рассадника коррупции.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал USAID «полной катастрофой», которая «тратит доллары американских налогоплательщиков на вещи, которые не имеют никакого отношения к интересам (…) страны».

«Оно должно было продвинуть Америку, но вместо этого его захватила глобалистская элита, чтобы продвигать свою радикальную программу. Больше нет!» - заявил Трамп, сообщив о назначении Марко Рубио исполняющим обязанности администратора, чтобы «провести чистку в доме» и вернуть USAID в соответствие с принципом «Америка прежде всего»: «Больше никаких передач странам, которые нас не уважают! Мы сделаем так, чтобы USAID работало на благо американского народа, а не против него. Больше никакой коррупции, никаких растрат — только политика, которая ставит Америку прежде всего!»

Данное заявление Трампа было встречено ликованием в американском обществе, которое нашло в анонсированных мерах против USAID признаки возвращения к прозрачному и более ответственному расходованию государственных средств, формируемых из налоговых отчислений рядовых граждан.

Соответствующие комментарии сопровождают сделанную сегодня публикацию Госдепартамента США в соцсети Х. В посте американского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что «USAID давно отклонилось от своей первоначальной миссии ответственного продвижения американских интересов за рубежом, и теперь совершенно очевидно, что значительная часть его финансирования не соответствует основным национальным интересам Соединенных Штатов».

Как написал под публикацией Госдепа в Х один из комментаторов, USAID переживает «давно назревшую расплату»: «В течение многих лет агентство функционировало как неподотчетная геополитическая сила, часто действуя против интересов американского народа. Теперь эпоха слепой иностранной помощи закончилась. Наступает ответственность. Просто устраните это. Все, что делало USAID, может быть сделано Госдепартаментом».

«Мне интересно узнать, сколько они косвенно финансировали преступный исламский режим, оккупировавший Иран, или его лоббистов в США», - пишет другой.

Многие комментаторы требуют сурового наказания для политиков, замешанных в отмывании средств, проходящих через USAID. И, кстати говоря, не только политиков: «Каждый сотрудник Госдепартамента, работавший с USAID, должен быть подвергнут расследованию, чтобы определить, сознательно ли он участвовал в незаконной деятельности USAID».

Еще один пользователь соцсети утверждает, что благодаря расследованию, проводимому Департаментом по повышению эффективности правительства США (DOGE), возглавляемым бизнесменом-миллиардером Илоном Маском, он видит «тонну коррупции, вытекающей из финансовых отчетов USAID»: «Мы ожидаем арестов и судебных преследований, а не просто реформирования агентства. Честно говоря, большинство людей, которые хоть что-то знают о его (USAID) истории, не хотят, чтобы его снова открыли».

Большинство комментаторов полагают, что любое возмущение по поводу аудита USAID на самом деле является попыткой защитить коррупцию.

«Я за то, чтобы мы его (USAID) убрали. Любые действия, связанные с выделением помощи, должны быть публично вынесены на голосование Конгресса. Если вы тратите деньги налогоплательщиков, мы, народ, имеем право знать, куда они идут и как голосуют наши представители», - пишут некоторые. Они предлагают на данном этапе заморозки деятельности USAID «высыпать все их программы в большую кучу на столе и проверить их на полезность»: «Те, что остаются, навсегда переходят в Госдепартамент. Те, что уходят, отправляются в мусорную корзину. В любом случае, в правительстве надзор лучше».

Один из комментаторов обращает внимание на абсурдность того, что США, будучи крупнейшим мировым должником (госдолг США превышает $36,3 трлн), направляют средства в помощь другим странам.

«Мы не хотим, чтобы наши налоговые доллары отправлялись в другие страны. Это безумие — занимать деньги, а затем отправлять их в другие страны», - пишет комментатор.

«Ему (USAID) не нужна реорганизация... его нужно закрыть! Наши налоговые доллары должны оставаться в США! Это необходимо! Полный аудит, полная прозрачность, а затем закрытие 90% этого агентства! Нам не нужны 10 тысяч человек, чтобы рассылать чеки помощи!» - заявляет другой.

Еще один отмечает, что USAID годами «высасывает деньги налогоплательщиков, финансируя коррупцию, смену режимов и расточительные иностранные проекты, которые ничего не дают Америке». По его словам, назначение Трампом госсекретаря Рубио ответственным за контроль над USAID означает, что «фонд подкупа Глубинного государства официально находится под контролем»: «Если его нельзя исправить, его следует полностью закрыть. Больше никаких пустых чеков. «Америка прежде всего» означает, что американские налоговые доллары остаются там, где им и положено».

К месту будет отметить, что за полную ликвидацию USAID выступает и руководитель новосозданного ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск. Назвав USAID «преступной организацией», которой «пора умереть», Маск обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия, в том числе возбудителей COVID-19. В своем аккаунте в принадлежащей ему же социальной сети Х Маск заявил, что уже идет процесс ликвидации USAID. По его словам, агентство не подлежит восстановлению.

«Это не червивое яблоко, а просто комок червей... Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», - подчеркнул шеф DOGE.

Останется после нынешних преобразований USAID или исчезнет навсегда, пока не известно. Ясно одно: если даже оно выживет, то уже точно не будет прежним. Действия нынешней американской администрации, связанные с USAID, знаменуют собой поворотный момент для этой организации. Данные меры отражают осознанные усилия по приведению USAID в соответствие с национальными интересами США, гарантируя, что его операции будут не только гуманитарными, но и стратегически выгодными для Америки. Существует четкое понимание того, что миссия USAID отклонилась от своего первоначального намерения, и инициированный сейчас пересмотр должен привести к реорганизации, которая будет способствовать повышению эффективности и прозрачности структуры.

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Объединяя усилия реорганизованного USAID с повесткой «Америка прежде всего», появляется потенциал для улучшения результатов внешней политики США, поддержки секторов и регионов, где интересы Америки напрямую поставлены на карту. Это может означать более разумное использование средств налогоплательщиков, сосредоточение внимания на том, где помощь может принести геополитические, экономические выгоды или преимущества в области безопасности. В конечном итоге этот подход направлен на обеспечение того, чтобы USAID не только выполняло свою гуманитарную роль, но и делало это таким образом, чтобы защищать и продвигать интересы американского народа, способствуя разработке стратегии иностранной помощи, которая является одновременно ответственной и стратегически последовательной.