Азербайджан опередил время: Баку предвидел крах USAID

Не иначе как пророческими можно назвать высказанные еще в декабре прошлого года слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева о том, что президент США Дональд Трамп может запретить деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).

Тогда в интервью гендиректору Международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву руководитель Азербайджана раскритиковал прежнюю администрацию США во главе с Джо Байденом, заявив, что она останется в истории в том числе своей навязчивостью. Вместе с тем он назвал USAID структурой, «которая хочет помогать, но почему-то помогать не там, где нам нужно». Отметив, что в Азербайджане эта структура пока не запрещена, глава государства добавил: «Но я думаю, Трамп ее может запретить».

И вот, этот день настал. Прошедшие выходные, наверное, запомнятся сотрудникам USAID как самые кошмарные за их карьеру, поскольку им пришлось услышать много нелестного и даже оскорбительного в отношении себя и своей деятельности от представителей новой администрации Соединенных Штатов. Уже с утра воскресенья перестал функционировать официальный сайт USAID, немного погодя в этот же день была заблокирована страница Агентства в социальной сети «Х».

Еще позже появилась информация о том, что в административный отпуск с сохранением полной зарплаты и льгот до дальнейшего уведомления отправлено более 50 госслужащих USAID. Причиной такого шага стало проведение проверки после обнаружения «некоторых действий в USAID, которые, по всей видимости, направлены на обход исполнительных указов президента», сообщил NBC News.

Собственно, черные дни для работников Агентства начались с первого дня прихода Трампа в Белый дом, когда он подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. Предполагается, что за это время новая администрация проведет оценку их «эффективности и соответствия внешней политике Соединенных Штатов».

Но разнос в адрес USAID Трамп не стал откладывать в долгий ящик. Комментируя информацию о проводимом в этом Агентстве аудите, хозяин Белого дома заявил: «USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение».

В качестве одного из таких решений рассматривается вариант лишения USAID независимости и передачи его в сокращенном виде под контроль Госдепартамента. По сообщению Reuters, Белый дом изучает юридические полномочия, которые Трамп может использовать для издания указа о прекращении независимости USAID.

Однако еще больше собак на USAID спустил бизнесмен-миллиардер Илон Маск, возглавляющий новосозданное ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE). Назвав USAID «преступной организацией», которой «пора умереть», Маск обвинил Агентство в финансировании разработок биологического оружия, в том числе возбудителей COVID-19. Позднее Маск выложил в соцсети «Х» еще один пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз он это сделал в ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза, который написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее «ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления».

На сегодняшний день, по сообщению ссылающегося на источники Associated Press, два руководителя службы безопасности USAID отправлены в административный отпуск из-за конфликта с DOGE - они отказались предоставить ведомству Маска доступ к секретной информации. Немудрено, что последний в силу своего характера, не терпящего возражений, просто взбешен попытками сотрудников Агентства чинить ему препятствия, и демонстрирует решимость полностью упразднить эту структуру. В своем аккаунте в принадлежащей ему же социальной сети «Х» Маск заявил, что уже идет процесс ликвидации USAID. По его словам, Агентство не подлежит восстановлению. «Это не червивое яблоко, а просто комок червей... Яблока нет, поэтому избавиться нужно от всего», - подчеркнул шеф DOGE.

Возвращаясь к прогнозу Ильхама Алиева относительно судьбы USAID следует отметить, что деятельность этой организации в Азербайджане в большей степени способствовала продвижению интересов США, причем даже не столько США, сколько конкретно американских демократов, имеющих своеобразную повестку, состоящую во вмешательстве во внутренние дела других государств и навязывании им чуждых ценностей под видом «оказания помощи».

О состоянии взаимоотношений с USAID в прошлом месяце рассказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что с 1 июля 2024 года деятельность USAID в Азербайджане де-юре невозможна, поскольку действовавший с 2000 года рамочный документ, на основании которого осуществлялось «сотрудничество», истек 1 февраля прошлого года. «Мы проанализировали положения этого документа и то, как их выполнение происходило в последние годы. Выяснилось, что их деятельность [USAID] не служила интересам Азербайджана, а была направлена на реализацию повестки США в Азербайджане. На основании этого, в соответствии с положениями соглашения, нами были направлены уведомления, и мы заявили о своей незаинтересованности в продлении соглашения на действующих условиях», - сказал Байрамов.

Однако, по его словам, в этот период из США на самом высоком уровне поступали сообщения о продолжении сотрудничества в рамках USAID: «Мы проинформировали противоположную сторону о необходимости переговоров по условиям и направили США свои предложения в письменной форме. Однако с февраля по июнь США пытались диктовать свои условия и навязать их Азербайджану, не учитывая легитимных интересов нашей страны. С учетом этого, азербайджанская сторона приняла решение больше не продлевать данное соглашение».

В связи с этим, сказал Байрамов, «пришло время прекратить их деятельность, нет необходимости в дальнейшем присутствии и представительстве USAID в Азербайджане, и момент для полного прекращения их деятельности уже настал».

Отметим, что за годы деятельности в Азербайджане USAID успел отметиться своим участием в ряде мутных историй. Одна из таких имела место в 2014 году, когда эта организация объявила в Азербайджане конкурс на получение гранта на «развитие независимых медиа». Сумма, выделенная под это дело, запомнилась своей фантастичностью – аж $2,4 млн. При этом к участию в конкурсе, проведенном в сжатые сроки и в непрозрачных условиях, были допущены лишь медиа, отобранные самим USAID. Помимо прочего, известны случаи, когда сотрудники этой структуры участвовали в проведенных в Баку несанкционированных акциях различных финансируемых ею же организаций. В целом деятельность USAID в Азербайджане была направлена на то, чтобы путем непрозрачного финансирования создать в стране сеть политических сил, НПО и СМИ, находящихся у него на службе. За прошедшие годы Азербайджан не раз предпринимал попытки избавиться от этой структуры, но тщетно. Однако благодаря предпринятым азербайджанскими властями мерам, возможности для паразитирования у нее были существенно ограничены.

Недоверие Азербайджана к USAID связано еще и с тем, что за прошедшие годы эта организация зарекомендовала себя больше проармянской. Так, в прошлом году Агентство увеличило денежную помощь Армении более чем вдвое - с $120 млн до $250 млн на области управления рисками стихийных бедствий, кибербезопасность, продовольственной и энергетической безопасности, регионального сотрудничества и торговли, демократические процессы и инклюзивное экономическое развитие. Впрочем, ничего удивительного здесь нет, если учесть, что во главе USAID стоит Саманта Пауэр, которая еще до того, как возглавить это агентство, запомнилась написанием в 2002 году полной предвзятости и лжи статьи «Проблема из ада: Америка и эпоха геноцида». Достаточно вспомнить и шокирующие факты о тесных связях Пауэр, уже в бытность ее руководителем USAID, с бывшим «госминистром» уничтоженного сепаратистского режима, Рубеном Варданяном, восседающим ныне на скамье подсудимых в бакинском суде по обвинению в тяжких преступлениях.

Но USAID, как видно, кончился. По крайней мере, в том виде, в котором все его до сих пор знали. И сохранит ли Саманта Пауэр хоть какой-то в нем пост – маловероятно.

Азербайджан же, заблаговременно отказавшись от сотрудничества с этой структурой, вновь подтвердил свою независимую политику, основанную на национальных интересах, а не на внешних диктатах. Теперь же, когда USAID подвергается жесткой ревизии в самой Америке, становится очевидным: решение Баку было не просто оправданным, а дальновидным шагом, предвосхитившим будущие политические перемены.

Хотелось бы верить, что конец USAID — это не просто очередной эпизод в борьбе Вашингтона с бюрократическими монстрами, а символ перелома в международных отношениях, где больше не будет места структурам, пытающимся навязывать чуждые ценности под видом благотворительности.