Стало известно кто представит Азербайджан на «Евровидении 2025» - ВИДЕО
Страну на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» в Швейцарии представит группа Mamagama.
Об этом сообщается на официальной странице азербайджанского национального отбора на конкурс в социальной сети Instagram - песня с которой группа выступит в Базеле будет презентована в скором времени.
Напомним, что Азербайджан выступит во второй части первого полуфинала «Евровидения 2025», который состоится 13 мая в Базеле – порядковый номер выступления будет назван ближе к полуфиналу.
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