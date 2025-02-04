Стало известно кто представит Азербайджан на «Евровидении 2025» - ВИДЕО

Страну на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» в Швейцарии представит группа Mamagama.

Об этом сообщается на официальной странице азербайджанского национального отбора на конкурс в социальной сети Instagram - песня с которой группа выступит в Базеле будет презентована в скором времени.

Напомним, что Азербайджан выступит во второй части первого полуфинала «Евровидения 2025», который состоится 13 мая в Базеле – порядковый номер выступления будет назван ближе к полуфиналу.



