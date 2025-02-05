Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 6 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачность будет усиливаться. В первой половине дня в некоторых местах возможен небольшой дождь. Будет временами усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм рт. ст. Относительная влажность будет на уровне 70-80 %.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. В некоторых районах возможен туман. Ветер с запада в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью в низинах составит 0-4° тепла, днем - 5-9° тепла. В горах ночью ожидается мороз 3-8°, в высокогорьях - 9-14° мороза, днем - 0-5° мороза.

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