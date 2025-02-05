Азербайджан выделил 1 млн долларов на гумпомощь Украине

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о выделении Министерству энергетики Азербайджана средств для оказания гуманитарной помощи Украине.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В документе говорится, что Азербайджан, основываясь на принципах гуманизма, оказывает гуманитарную помощь многим странам мира на двусторонней и многосторонней основе.

В связи с текущей ситуацией в Украине Азербайджанское государство несколько раз направляло гуманитарную помощь украинскому народу.

Согласно Распоряжению, Министерству энергетики Азербайджана из Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год, выделены средства в размере 1 миллиона долларов США в манатном эквиваленте на закупку и отправку электротехнического оборудования, произведенного в Азербайджанской Республике, с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в объеме, указанном в настоящем Распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.