В Азербайджане начата проверка относительно правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов

В последние дни в различных медиа распространяется информация об аннулировании свидетельства или сертификата о допуске к практической медицинской деятельности некоторых пластических хирургов в стране.

Об этом говорится в совместном обращении Министерства здравоохранения и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, в котором подчеркивается следующее:

«Как сообщалось ранее, учитывая многочисленные обращения граждан начата проверка относительно правовой основы профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории страны. С этой целью создана Специальная инспекционная комиссия, в состав которой вошли уполномоченные представители Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования».

Подчеркивается, что в настоящее время Специальная инспекционная комиссия в индивидуальном порядке проводит проверку представленных документов: «Подробная информация об окончательном решении будет предоставлена после завершения работы комиссии. Призываем подходить более ответственно к этому чувствительному для общественности вопросу и ждать окончательных результатов работы комиссии».

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